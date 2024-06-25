Сотрудниками полиции задержан житель Ульяновской области, причастный к мошенническим действиям

В результате совместных оперативно–розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области, ОМВД России по Заволжскому району и ОМВД России по Засвияжскому районам города Ульяновска, задержан житель областного центра, работающий курьером.
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