Удалённый майнинг в 2025: стоит ли арендовать видеокарты ради крипты?

GPU-майнинг не исчез, но его актуальность в 2025 году вызывает сомнения. Несмотря на спад интереса после перехода Ethereum на Proof-of-Stake, энтузиасты продолжают использовать VPS-сервера с видеокартами для добычи криптовалют.
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