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YouGov: трети жителей ФРГ нечего отложить на пенсию

YouGov: трети жителей ФРГ нечего отложить на пенсию

Рост цен на продукты, энергетический кризис, повышение стоимости жилья и прочие экономические признаки нашего времени привели к тому, что аккуратные до скрупулезности немцы стали гораздо меньше денег откладывать на старость.

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