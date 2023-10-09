YouGov: трети жителей ФРГ нечего отложить на пенсию

Рост цен на продукты, энергетический кризис, повышение стоимости жилья и прочие экономические признаки нашего времени привели к тому, что аккуратные до скрупулезности немцы стали гораздо меньше денег откладывать на старость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии