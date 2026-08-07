Кадры освобождения Анискино в Харьковской области. Ранее «Русская Весна» сообщала, что подразделения группировки войск «Север» выбили врага из села и установили контроль над населённым пунктом Анискино Харьковской области.
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