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Кадры освобождения Анискино в Харьковской области (КАРТА, ВИДЕО)

Кадры освобождения Анискино в Харьковской области (КАРТА, ВИДЕО)

Кадры освобождения Анискино в Харьковской области. Ранее «Русская Весна» сообщала, что подразделения группировки войск «Север» выбили врага из села и установили контроль над населённым пунктом Анискино Харьковской области.

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