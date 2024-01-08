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Идеальная кожа за неделю: никакой тоналки и ботокса

Идеальная кожа за неделю: никакой тоналки и ботокса

После этого средства вам даже не понадобится тональный крем. Специалисты считают, что рис – это удивительный источник линолевой кислоты и сквалена – мощного антиоксиданта, который стимулирует выработку коллагена.

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