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Впереди Дзюбы - четвёрка лучших нападающих чемпионата СССР. Каковы шансы зенитовца догнать их в бомбардирском списке?

Впереди Дзюбы - четвёрка лучших нападающих чемпионата СССР. Каковы шансы зенитовца догнать их в бомбардирском списке?

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба какие только бомбардирские рекорды ни установил! Уже вся страна знает, что он лучший, вместе с Александром Кержаковым (по 30 голов) голеадор сборной России.

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