ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Всё ПРАЗДНИКИ ПРОДУЦИРУЕТ... ПЛАТИТЬ-ТО ЗА ПРАЗДНИК ИЗ СВОЕГО КАРМАНА БУДЕТ?Матвиенко предлож...
  • Михаил Еграшин
    Т.е. на территории США охота на жирафов будет запрещена. Добро пожаловать в "нейтральные воды" - вроде так у них зако...США внесут жирафо...
  • Элеонора Коган
    Спасите их и побыстрей.США внесут жирафо...

В Госдуме предостерегли США от поставок Украине ракет JASSM

В Госдуме предостерегли США от поставок Украине ракет JASSM

США рискуют «пойти скользкой дорожкой», если одобрят Украине поставку новых крылатых ракет JASSM. Об этом 24 ноября сообщил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх