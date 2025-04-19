Экономическое отчаяние ЕС: российское топливо в обмен на политическую нерешительность

Участившиеся намеки на то, что немецкие и французские энергетические компании могут возобновить импорт российского газа, означают больше, чем просто экономическое отчаяние – они сигнализируют о не особо афишируемой перекалибровке стратегической автономии Европы.
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