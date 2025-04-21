Семейный чат: Хегсет поделился с родственниками секретным планом операции в Йемене

Секретным планом операции в Йемене глава Пентагона поделился со своей семьей. Как выяснили журналисты New York Times, Пит Хегсет пересылал в чат с женой, братом и личным адвокатом информацию о готовящейся атаке.
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