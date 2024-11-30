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Царьград

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Спустя год после "голой вечеринки" в том же клубе всех положили лицами в пол: Находки показали – ОМОН пришёл не зря

Спустя год после "голой вечеринки" в том же клубе всех положили лицами в пол: Находки показали – ОМОН пришёл не зря

Минувшая ночь в столице ознаменовалась масштабными рейдами силовиков - спустя год после "голой вечеринки" в том же клубе всех положили лицами в пол.

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