«Гранд-версия» Hyundai Creta близка к обновлению

Кроссовер Hyundai Creta был и остается одним из самых популярных представителей в своем сегменте. На фоне спроса на эту модель в 2021 году корейцы решили выпустить его 7-местную версию, получившую название Alcazar (в Индии), а затем и Grand Creta (в Африке).
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