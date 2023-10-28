Как фоновые шумы разрушают нервную систему

© unsplash.com В соответствии с данными ВОЗ, воздействие шума охватывает широкий спектр негативных последствий, включая нарушение сна, ишемическую болезнь сердца, ожирение, диабет, осложнения при родах и когнитивные расстройства у детей.
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