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Как фоновые шумы разрушают нервную систему

Как фоновые шумы разрушают нервную систему

© unsplash.com В соответствии с данными ВОЗ, воздействие шума охватывает широкий спектр негативных последствий, включая нарушение сна, ишемическую болезнь сердца, ожирение, диабет, осложнения при родах и когнитивные расстройства у детей.

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