В Молдове отмечается День местной автономии. Послание Майи Санду

На «Кишиневской арене» состоялось собрание, посвященное профессиональному Дню работника местного самоуправления и местной публичной администрации, в котором приняли участие председатели и заместители председателей районов, примары и работники местных органов власти.
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