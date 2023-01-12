Правда.ру

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Марочко: ВСУ подтвердили поставки снарядов к советской артиллерии из Польши

Марочко: ВСУ подтвердили поставки снарядов к советской артиллерии из Польши

Польша передала Вооружённым силам Украины (ВСУ) боеприпасы к советским артиллерийским орудиям. Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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