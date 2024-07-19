Украинцам разрешили не приветствовать российских атлетов на Олимпиаде

В НОК заявили, что это поможет избежать провокаций Украинским спортсменам разрешили не приветствовать своих российских коллег на Олимпийских играх в Париже, объявил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в эфире национального телемарафона.