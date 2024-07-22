Певец SHAMAN связал выход Байдена из предвыборной гонки с концертом у посольства США

Митинг прошел в прошлую пятницу Действующий американский президент Джо Байден решил выйти из предвыборной кампании после концерта у посольства Соединенных Штатов, заявил певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в своем телеграм-канале.
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