Жительница Братского района Нона Савина стала чемпионкой мира по шашкам

С 20 по 25 августа в Узбекистане проходил чемпионат и первенство мира по стоклеточным шашкам. В соревнованиях приняли участие 70 сильнейших спортсменов со всего мира, однако главный трофей турнира увезла домой наша землячка, — сообщила администрация Братского района на своей странице в ВК (18+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 500 мигрантов выд...
- В Ангарске мужчин...
- EV Россия завершила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым