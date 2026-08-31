Жительница Братского района Нона Савина стала чемпионкой мира по шашкам

С 20 по 25 августа в Узбекистане проходил чемпионат и первенство мира по стоклеточным шашкам. В соревнованиях приняли участие 70 сильнейших спортсменов со всего мира, однако главный трофей турнира увезла домой наша землячка, — сообщила администрация Братского района на своей странице в ВК (18+).