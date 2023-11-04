Лепс признался, что у него есть внебрачный сын

Музыкант поделился подробностями жизни своего тайного наследника Лилия Шарловская Григорий Лепс во время гала-концерта в Кремле, посвященного столетию известного композитора Исаака Шварца, неожиданно сделал громкое признание.
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