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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анонимный скаут НБА: «Если Остин Ривз – третий по силе игрок команды, то вы не претендуете на титул»

По мнению скаута клуба Западной конференции, который пожелал остаться неизвестным, команда не может рассчитывать на крупный успех с Остином Ривзом в качестве третьего лучшего игрока.

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