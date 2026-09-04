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Собянин открыл новые набережные Москвы-реки

Собянин открыл новые набережные Москвы-реки

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по Крутицкой и Симоновской набережным. Это участок от Новоспасского моста до жилых кварталов, расположенных у стадиона "Торпедо".

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