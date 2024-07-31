Экс-глава КСИР пообещал ответить Израилю за убийство Хании

Израиль понесет ответственность за убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом заявил 31 июля секретарь Совета по определению политической целесообразности и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резаи.