Экс-глава КСИР пообещал ответить Израилю за убийство Хании

Израиль понесет ответственность за убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом заявил 31 июля секретарь Совета по определению политической целесообразности и бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Мохсен Резаи.
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