Госавтоинспекция Севастополя провела акцию «Трезвый водитель»

Во Всероссийский день трезвости севастопольским водителям рассказали о вреде пьяного вождения. Ежегодно 11 сентября в России отмечается Всероссийский день трезвости, призывающий каждого гражданина задуматься о ценности здорового образа жизни и ответственности за свои поступки.
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