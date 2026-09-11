Госавтоинспекция Севастополя провела акцию «Трезвый водитель»

Во Всероссийский день трезвости севастопольским водителям рассказали о вреде пьяного вождения. Ежегодно 11 сентября в России отмечается Всероссийский день трезвости, призывающий каждого гражданина задуматься о ценности здорового образа жизни и ответственности за свои поступки.