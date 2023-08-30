Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jubar
    Из песни слов не выбросишьГлава украинских ...
  • Лия Гарифулина Гуркина
    Этот вопрос надо было задавать ещё вчера. А сегодня надо увольнять откровенных недоспециалистов с их тепленьких насиж...В Госдуме попроси...
  • Олег Орехов
    такая же балоболка.плевать на ваше соаное принятие.все равно разнесут.просто отставят вызженную пустыню ..и от охохоо...«Я заблокирую при...

Будущее танков в свете боёв на Украине

Будущее танков в свете боёв на Украине

Идущие на Украине боевые действия просто перевернули ряд представлений о том, как должны быть организованы и чем должны быть оснащены Вооружённые силы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх