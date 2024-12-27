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Бизнесмен Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн за уничтожение F-16

Бизнесмен Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн за уничтожение F-16

Генеральный директор компании "Форэс" Сергей Шмотьев сообщил о готовности выплатить 15 миллионов рублей за уничтожение первого истребителя F-16 американского производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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