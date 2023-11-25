Мамихлапинатапай — самое загадочное и сложное для перевода слово из почти исчезнувшего языка

В 2002 году назад Кристина Кальдерон — одна из 1600 потомков индейского племени яганов, все еще живущих на землях своих предков, — заложила ежегодную традицию 25 ноября зажигать три костра на пляже Плайя Ларга в Ушуае, где когда-то собирались их прародители.