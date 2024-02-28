Реконструкцию торгово-развлекательного центра «Мега Теплый Стан» завершат в 2024 году

Появятся новые рабочие места Планы завершить масштабные работы по реконструкции торгово-развлекательного центра «Мега Теплый Стан» в 2024 году были объявлены заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкарёвым.
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