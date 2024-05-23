Подача воды в дома Евпатории восстановлена

Вечером 23 мая в Евпатории вода поступает всем и подаётся вплоть до 9 этажей домов. Об этом «Крым 24» сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик, Он уточнил, что ночью напор снизится из-за плохого наполнения резервуаров.