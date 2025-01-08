Союз нерушимый, или Привет, оппоненты

Алексей Горшков

Я по убеждениям - ГОСУДАРСТВЕННИК, даже можно сказать - ИМПЕРЕЦ, и одновременно - ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ !!! Противоречия здесь нет - ЛЮБОЕ государство - тем более - империя - МНОГОНАЦИОНАЛЬНО !!! Причём наше государство полиэтнично ИЗНАЧАЛЬНО - даже Рюрика призвали не только славянские племена! И как раз расчленение многонациональной империи на множество мелких НАЦИОНАЛЬНЫХ государств (как это сделали победители в Первой Мировой войне) - ведёт ко множеству проблем, а то и к войнам! Самый яркий пример - Судетская область! Её территории, населённые преимущественно этническими немцами, входили в Австро-Венгерскую империю, после ликвидации которой отдали новому государству - Чехословакии, что если не породило,то раздуло немецко-чешские национальные противоречия, чем воспользовался Гитлер, уже присоединивший Австрию! А в итоге - ПОЗОРНЕЙШИЙ Мюнхенский сговор, по мнению многих (кстати и моему - тоже) РАЗВЯЗАВШИЙ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ !!! ГЛАВНАЯ СЕГОДНЯШНЯЯ ТЕНДЕНЦИЯ - к ВОЗРОЖДЕНИЮ ИМПЕРИЙ, вернее - к большим многонациональным государствам, ранее бывших империями! Британцы, шире - англосаксы (англоязычные страны), ещё шире - Запад (англосаксы и их "шестёрки"), в последний век бывшие везде ПОЛНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ - сейчас ... не сказать, чтобы проигрывают, а просто хватку ослабляют, вследствие чего "ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ"! Англосаксонский мир, ПОБЕДИВШИЙ ВСЕХ В ХХ ВЕКЕ уже "выдохся"! А ведь ХХ век был ИХ ТРИУМФОМ: из ВСЕХ МИРОВЫХ ИМПЕРИЙ осталась ТОЛЬКО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ !!! Российская, Германская, Австро-Венгерская, Османская, даже Китайская - БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ !!! И появление "незалежных" государств - типа Украины или Сирии — на территориях погибших империй (с целью недопущения возрождения МОГУЧИХ геополитических конкурентов победителей) было прихотью победивших англосаксов...В истории один век - мелочь, и некоторые бывшие империи (Российская, Китайская, Османская) возрождаются - может, и новом виде...