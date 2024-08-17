REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo До 1260 боевиков потеряли за минувшие сутки Вооруженные силы Украины в зоне ответственности подразделений группировок "Запад" и "Юг", следует из данных Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии