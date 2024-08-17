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ВСУ потеряли до 1260 боевиков в зоне ответственности группировок "Запад" и "Юг"

ВСУ потеряли до 1260 боевиков в зоне ответственности группировок "Запад" и "Юг"

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi/File Photo До 1260 боевиков потеряли за минувшие сутки Вооруженные силы Украины в зоне ответственности подразделений группировок "Запад" и "Юг", следует из данных Минобороны РФ.

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