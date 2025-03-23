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Александр Максименко: «Взял книгу «На Западном фронте без перемен» на сбор. Из Ремарка читал «Три товарища», «Ночь в Лиссабоне». Тематика непростая, но читается легко»

«На этот сбор взял книгу «На Западном фронте без перемен». Она уже долго лежала на полочке и смотрела на меня.

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