Дом теперь не узнать: переделка кирпичного коттеджа 1950-х годов

Оглавление Описание проекта Концепция дизайна Интерьер Показать ещё ddv Целью проекта было обновление кирпичного коттеджа, возведенного в 1950-х годах, с намерением создать уютное жилье для своей семьи и возможность его аренды.
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