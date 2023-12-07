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Мировое обозрение

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Обзор блока питания XPG CORE REACTOR II 850 GOLD: и снова «золото»

Обзор блока питания XPG CORE REACTOR II 850 GOLD: и снова «золото»

Два года тому назад XPG — дочерний бренд компании ADATA — выпустил серию блоков питания CORE REACTOR, которая отличилась высококачественными компонентами при небольшой розничной цене и, что немаловажно, глубине корпуса всего 140 мм.

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