Обзор блока питания XPG CORE REACTOR II 850 GOLD: и снова «золото»

Два года тому назад XPG — дочерний бренд компании ADATA — выпустил серию блоков питания CORE REACTOR, которая отличилась высококачественными компонентами при небольшой розничной цене и, что немаловажно, глубине корпуса всего 140 мм.
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