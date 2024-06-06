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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Пушкин был бы неплохим хоккеистом. Клеветникам российского хоккея стоит ознакомиться с его стихом. Помню выдержку: «Иль русского царя уже бессильно слово?»

«Сегодня весь мир отмечает знаменательную дату – 225 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина.

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