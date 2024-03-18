Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

75 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Какой ужас! Нашпиговала себя для алигархов, будет теперь  в эскорте теперь у них, как "элитная" проститутка, деньгУ з...Еще одна уроженка...
  • ruslava Митькина
    На месте Травникова. я бы постеснялась говорить о хороших результатах  выборов! На фоне СФО и страны в целом- это про...Андрей Травников ...
  • Валерий Бирюков
    Не забывайте, что есть и падшие ангелы. Здесь как раз такой случай. (А губы-то нашпиговала, чтобы походить на лошадь?...Еще одна уроженка...

Андрей Травников отметил убедительную победу Владимира Путина при рекордной явке в Новосибирской области

Андрей Травников отметил убедительную победу Владимира Путина при рекордной явке в Новосибирской области

Также жители региона продемонстрировали рекордную для нашего региона за 20 лет явку – в голосовании приняло участие без малого две трети избирателей, а именно 1392596 человек, что составляет 63,19% от их общего числа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ruslava Митькина
На месте Травникова. я бы постеснялась говорить о хороших результатах  выборов! На фоне СФО и страны в целом- это провал, неуд предварительной работы избирательных комиссий и всего чиновничьего аппарата. Такое впечатление, что все сидели на пятой точке и ждали куда вывезет кривая. Досадно и обидно за город!  Плохо руководство города выполняет поручения Президента, раз очень много горожан отсиделись дома и не высказали свою позицию, значит - не верят!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх