Андрей Травников отметил убедительную победу Владимира Путина при рекордной явке в Новосибирской области

Также жители региона продемонстрировали рекордную для нашего региона за 20 лет явку – в голосовании приняло участие без малого две трети избирателей, а именно 1392596 человек, что составляет 63,19% от их общего числа.
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