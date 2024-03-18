Андрей Травников отметил убедительную победу Владимира Путина при рекордной явке в Новосибирской области

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ruslava Митькина

На месте Травникова. я бы постеснялась говорить о хороших результатах выборов! На фоне СФО и страны в целом- это провал, неуд предварительной работы избирательных комиссий и всего чиновничьего аппарата. Такое впечатление, что все сидели на пятой точке и ждали куда вывезет кривая. Досадно и обидно за город! Плохо руководство города выполняет поручения Президента, раз очень много горожан отсиделись дома и не высказали свою позицию, значит - не верят!