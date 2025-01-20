Производитель SSJ-100 разработал меры по предотвращению катастроф

Компания «Яковлев» разработала для авиатехников инструкции по контролю установки датчиков угла атаки (ДУА) на самолеты Superjet-100 (SSJ-100) и рекомендации для пилотов по распознаванию ошибочных показаний для предотвращения аварийных ситуаций.