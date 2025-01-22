Иван Мезюхо: Депутатская фантазия добралась до Чёрного моря

Депутатская фантазия добралась до Чёрного моряИдея депутата-коммуниста из Саратовской облдумы переименовать Чёрное море в Русское – это очень провинциальный косплей решения президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский.
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