Ту-22М3 подлетают к району Ялты. В ближайшее время ожидаются пуски ракет Х-22/32, вероятно по морским платформам Сообщается, что польские ВВС находятся в состоянии боевой готовности для перехвата любого снаряда, который пересечет границу в ходе продолжающегося массированного российского воздушного наступления на Западную Украину.