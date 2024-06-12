Лучшие места для фо названы в Ханое

Ханой - город, где каждый день начинается с традиционного блюда фо. Это самое популярное блюдо в стране, которое состоит из говядины или куриного мяса, сваренного в густом бульоне вместе с рисовой лапшой.
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