Эксперты рассказывают о современных методах диагностики и лечения

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре смертности в мире. Именно поэтому снижение смертности от этих заболеваний в России — один из приоритетов национального проекта "Здравоохранение".
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