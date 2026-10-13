Здания, занесенные грунтом Часто мы видим архитектурные памятники, древние здания, восхищаемся их стилю, красоте линий, но не замечаем вещей, которые могут на корню поменять представление об истории строения и его корнях.
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в Омске таких зданий много - Драмтеатр, галерея Врубеля (+ 6 метров!?), остатки крепости, Тарские ворота, табачная мануфактура
Досадно, что в данном посте фотографий мало.
Чуть не забыл!!! Политехнический музей и вообще весь спуск от Лубянской пл. в направлении Старой пл.