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Славянская доктрина

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Здания, занесенные грунтом

Здания, занесенные грунтом

Здания, занесенные грунтом Часто мы видим архитектурные памятники, древние здания, восхищаемся их стилю, красоте линий, но не замечаем вещей, которые могут на корню поменять представление об истории строения и его корнях.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей Сердюк
Андрей Сердюк

в Омске таких зданий много - Драмтеатр, галерея Врубеля (+ 6 метров!?), остатки крепости, Тарские ворота, табачная мануфактура

Досадно, что в данном посте фотографий мало.
Чуть не забыл!!! Политехнический музей и вообще весь спуск от Лубянской пл. в направлении Старой пл.