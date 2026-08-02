⚡️Аэропорт Омска временно закрыт из-за угрозы атак БПЛА. Рейсы не отправляются и не принимаются. Новости Омска в Макс.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️Аэропорт Омска временно закрыт из-за угрозы атак БПЛА. Рейсы не отправляются и не принимаются. Новости Омска в Макс.
Свежие комментарии