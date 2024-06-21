В Таджикистане парламент запретил ввоз, продажу и ношение хиджаба

sylpfide sylpfide

Нашей ГД надо принять аналогичный закон как чуждый для нашей страны. Наши мусульмане ни когда ни чего подобного не носили и приезжие не должны носить. В своих мечетях пусть одевают все что хотят. но в общественных местах должны быть одеты как принято одеваться в нашем государстве. Не нравится - на выход из страны.