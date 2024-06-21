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В Таджикистане парламент запретил ввоз, продажу и ношение хиджаба

В Таджикистане парламент запретил ввоз, продажу и ношение хиджаба

Также в детсадах нельзя будет отмечать ряд мусульманских праздников.«Одни из принятых сегодня поправок запрещают "ввоз, продажу и ношение в общественных местах чуждой национальной культуре одежды", а также идгардак (детские гуляния по случаю наступления двух основных мусульманских праздников - Иди Рамазон и Иди Курбон).

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Комментарии
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Балу -
Теперь все эти псевдомусульманки рванут в Россию...
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17 час.
Н
Николай
Почему бы нам такой не принять!?
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16 час.
sylpfide sylpfide
Нашей ГД надо принять аналогичный закон как чуждый для нашей страны. Наши мусульмане ни когда ни чего подобного не носили и приезжие не должны носить. В своих мечетях пусть одевают все что хотят. но в общественных местах должны быть одеты как принято одеваться в нашем государстве. Не нравится - на выход из страны.
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10 час.

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