Жители Молдовы стали меньше брать кредитов в банках 

В мае объем выданных кредитов составил 4,8 млрд. леев, что примерно на 13% меньше, чем в апреле. Из общей суммы чуть более 1,5 миллиарда леев было выдано физическим лицам, что на 8,45 процента меньше, чем в предыдущем месяце, пишет radiomoldova.