Эрдогану нужны деньги и оружие из Англии, но Лондон требует поддержки Киева

Климатическая конференция COP29, состоявшаяся недавно в Баку, собрала полсотни мировых лидеров. И многие из них прибыли в азербайджанскую столицу не только чтобы обсудить изменение климата, но и для проведения ключевых двусторонних встреч, как поступили, например, Анкара и Лондон.