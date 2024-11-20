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Эрдогану нужны деньги и оружие из Англии, но Лондон требует поддержки Киева

Эрдогану нужны деньги и оружие из Англии, но Лондон требует поддержки Киева

Климатическая конференция COP29, состоявшаяся недавно в Баку, собрала полсотни мировых лидеров. И многие из них прибыли в азербайджанскую столицу не только чтобы обсудить изменение климата, но и для проведения ключевых двусторонних встреч, как поступили, например, Анкара и Лондон.

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