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Иркутский губернатор пожаловался правительству на подпольных майнеров

Иркутский губернатор пожаловался правительству на подпольных майнеров

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал письмо вице-премьеру Александру Новаку, курирующему ТЭК, в котором пожаловался на подпольных майнеров.

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