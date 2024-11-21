Силуанов считает, что регулирование курса рубля может навредить

По его мнению, возвращаться к старому – неправильно Возвращение к практике регулирования курса валют может негативно сказаться на денежно-кредитной политике, считает министр финансов России Антон Силуанов.
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