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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Лера Кудрявцева набросилась на мужчину, который бросил грудного ребенка в сугроб

Ведущая Лера Кудрявцева не смогла пройти мимо скандальной истории. Блогер Сергей Косенко, проживающий сегодня в Америке, изрядно разозлил общественность, подвергнув опасности сына Лео, недавно появившегося на свет.

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