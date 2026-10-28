Пока в Баку сетуют на отсутствие какого-либо движения на Сюникском участке предполагаемого «Зангезурского коридора», правительство Армении внесло в парламент законопроект о ратификации соглашения по «Маршруту Трампа во имя мира и процветания» (TRIPP), призванному связать основную территорию Азербайджана через крайний юг Армении с Нахичеванской Автономной Республикой и далее в Турцию.