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Информацию о вреде для здоровья предложили наносить на устройства для вейпов

Информацию о вреде для здоровья предложили наносить на устройства для вейпов

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила внести изменения в законодательство, которые касаются обязательного нанесения предупреждающих изображений и надписей на устройства для вейпов.

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