Команда смерти — боевики ВСУ создали роту для казни российских пленных

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Комментарии
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Сергей Бессонов
Да всех наёмников надо одевать в деревянные бушлаты, они все приезжают убивать русских, особенно тех кто не может ответить - гражданских, а потом попав в плен гимн России поют.  Лживые, безжалостные как насекомые.
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