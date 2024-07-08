Команда смерти — боевики ВСУ создали роту для казни российских пленных Юлия СоколоваВооруженные силы Украины (ВСУ) на протяжении всего конфликта с Российской Федерацией оставались в центре международного внимания.
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